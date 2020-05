Covid 19, due rom penetrano nel Cardarelli per portare biancheria pulita ai parenti: bloccati dalla polizia

L' episodio è avvenuto all'ora di pranzo al Cardarelli. E denuncia la scarsità di controlli effettuati a Campobasso. Due persone appartenenti alla comunità rom hanno cercato di introdursi all’interno del Cardarelli. Lo scopo era quello di portare vestiario di ricambio ai propri parenti ricoverati nel reparto di malattie infettive e affetti da Covid. I due hanno raggiunto tramite un montacarichi prima il reparto di cardiologia e poi ortopedia. I due, non paghi del grave gesto, hanno iniziato ad inveire contro l’operatore e, cosa ancor più grave, a sputare all’interno dell’ascensore. Immediatamente sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Polizia che ha provveduto a fermare i due irresponsabili. Gli ambienti frequentati dai due Rom sono stati sanificati, ma tutto questo non basta per far stare tranquille le persone di Campobasso. Le regole continuano a essere infrante senza tener conto della situazione. Dovrebbe essere ben noto che non si può andare a trovare i malati di Covid e non gli si può portare vestiti di ricambio. È così da febbraio, quando l' epidemia è scoppiata. Un continuo non rispetto delle regole che viene preso male anche dai cittadini di Campobasso che stanno continuando a rispettare le regole.