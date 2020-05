Covid 19, tregua pomeridiana con nessun positivo: ma il Molise è ancora in testa per la percentuale di aumento dei contagi

Su 43 tamponi processati nelle ultime ore, che si aggiungono ai 239 del mattino e in totale sono 282 nella giornata, quelli del pomeriggio sono tutti negativi. Questo significa che i positivi restano 383 nel totale 282 casi attivi e 72 nella comunità rom di Campobasso.

In totale 9291 i tamponi processati.

I ricoverati in ospedale di una persona. Sono 11 e tutti in malattie infettive.

238 invece i positivi a domicilio di cui 21 dimessi e 217 mai ricoverati. I guariti salgono a 111 ma siamo lontani dal pareggio con gli ammalati. I deceduti sono fermi a 22.

Purtroppo i dati nazionali ci vedono ancora in testa per l' aumento di casi in percentuale.

#AttualmentePositivi: 82.488

#Deceduti: 30.739 (+179, +0,6%)

#DimessiGuariti: 106.587 (+1.401, +1,3%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 999 (-28, -2,7%)

#Tamponi: 2.606.652 (+40.740)

#TotaleCasi: 219.814 (+744, +0,3%)

#Regioni con la crescita percentuale più alta rispetto a ieri:

#Molise +3,5%

#Liguria +0,5%

#Lombardia +0,5%

#Piemonte +0,4%