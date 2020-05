Covid 19, in Prefettura il tavolo per la sicurezza pubblica di Campobasso. Il sindaco: pronto a prendermi tutte le responsabilità

Si è tenuto nel pomeriggio odierno, presieduto dalla Prefetta Maria Guia Federico, un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di polizia territoriale, il Presidente della Regione e il Sindaco di Campobasso.

Nel corso dell’incontro sono state approfonditamente esaminate le problematiche connesse alla gestione dell’emergenza COVID-19, anche alla luce del nuovo cluster accertato nel capoluogo.

Sono stati condivisi i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di continuare a garantire il pieno rispetto delle misure governative.

In particolare, sono stati ulteriormente intensificati i servizi sul territorio del comune di Campobasso, finalizzati allo svolgimento di stringenti controlli volti a scongiurare comportamenti non conformi alle disposizioni anticontagio, nonché il rischio di circolazione non consentita da parte di soggetti sottoposti a misure restrittive di tipo sanitario.