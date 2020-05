Covid 19, l' appello dell' onorevole Giuseppina Occhionero: si permetta la vendita di giochi per bambini nelle librerie

I bambini pagano di più l' isolamento da Covid 19. Per questo vietare anche la vendita di giocattoli e strumenti musicali nelle librerie è una ulteriore discriminazione che va eliminata.

Ne è convinta l' onorevole Giuseppina Occhionero di Italia Viva che in un post su Facebook ha sottolineato: " Vietare la vendita di giocattoli e strumenti musicali nelle librerie rappresenta l’ennesimo capitolo di insensatezza e noncuranza verso i bambini nella gestione di questa crisi. Da lunedì riaprano anche i giocattolai, basta far pagare ai bambini il prezzo più alto di questa emergenza.

Chi si reca in una libreria, ad esempio uno dei punti vendita Feltrinelli, negli scaffali dedicati ai giochi per bambini trova una comunicazione secondo cui, in base al Dpcm 10 aprile che ha riaperto le librerie, non sarebbe consentita la vendita di giocattoli. Da mesi chi vuole acquistare un gioco per i propri figli è costretto ad rivolgersi ad Amazon, oppure alle grandi catene di giocattoli che fanno vendita online. Tagliati fuori i piccoli negozi di quartiere, tagliate fuori anche le librerie che hanno un angolo riservato ai più piccoli. Possibile che i bambini siano stati completamente dimenticati in questa emergenza?".