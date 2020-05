Covid 19, ancora un servizio de La Vita in diretta sul cluster di Campobasso. Florenzano: non ce lo aspettavamo

Anche oggi la vita in diretta torna sul caso del cluster di Campobasso. E intervista il manager dell'Asrem Oreste Florenzano che ha dichiarato: non ce lo aspettavamo, i dati prima del cluster erano positivi.

La terapia intensiva era stata svuotata e i numeri erano a contagio 0 da un paio di giorni. Ma la Vita in diretta però dimentica di dire che l' unico posto in terapia intensiva non è legato al cluster rom ma si tratta di un paziente di Portocannone. E anche qui si leva forte la voce che la colpa del contagio sarebbe del sindaco che ha autorizzato il funerale con assembramento. Ora vedremo se domani l' inviato a Campobasso ascolterà anche la voce del primo cittadino.