Covid 19, altri sei positivi di cui 3 Rom di Campobasso: 86 i positivi del nuovo cluster, 228 i casi attivi e 401 totali

Ancora altri sei positivi al Covid 19 in Molise su 248 tamponi processati nella giornata di oggi. Aggiunti ai 40 di questa mattina in totale sono 288 tamponi. I casi positivi di tutta la giornata sono 11.

Ai cinque rom positivi di oggi se ne aggiungono altri 3 di questa sera e in totale sono 8, il nono positivo a Campobasso di cluster noto e gli altri due sono di Termoli. Ma alle notizie negative si aggiunge anche quella positiva di altre 4 persone guarite a Campobasso.

Su 9896 tamponi processati 401 sono positivi e 9495 negativi. I casi attivi sono 228.

Restano 10 le persone ricoverate: 1 in terapia intensiva e 9 in malattie infettive. Di questi un rom di Campobasso è stato ricoverato oggi e uno è andato a casa per dimissioni volontarie.

I rom positivi salgono a 86 mentre i guariti a 127. I deceduti restano 22.