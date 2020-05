Covid 19, dai dati nazionali: Molise sempre in testa per l' aumento della percentuale dei contagi, da oggi non è più ultimo in Italia

Scendono i malati sotto gli 80mila casi attivi. In Molise nonostante le guarigioni i numeri restano stabili sui casi attivi che sono 228. Ma su quelli totali raggiungendo quota 401 superiamo la Basilicata che resta a 389. E da oggi non siamo più la regione con il numero di contagi più basso. Infatti in tutta Italia il brutto sembra essere passato mentre qui in Molise si attende un nuovo picco. E siamo ancora primi per la percentuale di aumento del contagio con un + 3,9%.

Ma ecco i dati nazionali.

#AttualmentePositivi: 78.457

#Deceduti: 31.106 (+195, +0,6%)

#DimessiGuariti: 112.541 (+3.502, +3,2%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 893 (-59, -6,2%)

#Tamponi: 2.735.628 (+61.973)

#TotaleCasi: 222.104 (+888, +0,4%)

#Regioni con la crescita percentuale più alta rispetto a ieri:

#Molise +3,9%

#Liguria +0,8%

#Piemonte +0,6%

#Lazio +0,5%