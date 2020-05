Covid 19, Toma a Skytg24 sulle riaperture: si ma con i dovuti accorgimenti.

Il presidente della Regione Donato Toma ospite di Sky Tg 24 sulle riaperture dichiara: dobbiamo essere prudenti. Eravamo la regione con meno contagi in Italia. Abbiamo avuto la dimostrazione di alcune imprudenze e di sorveglianze di sindaci che devono essere attentissimi, possono mettere a rischio. Io sono per la riapertura totale con le dovute prudenze".

Toma poi su Sky tg 24 parla anche della situazione del cluster Rom che ad oggi ha riaperto l' aumento dei contagi con 87 casi.

Ma dall'edizione odierna del Mattino di Napoli spunta la verità sul perché ancora non si dice nulla sulla riapertura ufficiale Regione per regione.

A causa dell'aumento dei contagi sarebbero quattro le regioni che rischiano di non aprire: Lombardia, Piemonte, Liguria e anche il Molise come new entry.