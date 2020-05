Covid 19, i dati delle 11: 4 nuovi positivi e 5 guariti, 88 casi rom, 227 attivi e 407 totali

Su altri 150 tamponi processati nella giornata di oggi sono risultati positivi 4 di cui uno del cluster rom di Campobasso, un secondo di Campobasso venuto da fuori Regione e due di Portocannone.

Ci sono però anche altri 5 guariti che portano il totale dei casi attivi a meno 1. I guariti sono 1 di Campobasso, 1 di Termoli e 3 di Baranello.

Buone notizie dal Cardarelli di Campobasso dove una persona è stata dimessa da malattie infettive.

I rom positivi su Campobasso salgono a 88.

Andiamo ai dati generali: su 10281 tamponi processati 9874 sono negativi e 407 positivi. I casi attivi sono 227.

Dieci le persone ricoverate in ospedale al Cardarelli: due in terapia intensiva e 8 in malattie infettive. 240 gli asintomatici a domicilio, 135 i guariti e 22 i deceduti.

Novità ci sono anche per i test sierologici: ieri Asrem ha contato circa 1200 segnalazioni di questi 1 positivo igm è risultato positivo anche al tampone molecolare

pertanto il totale delle persone da sottoporre a screening sierologico >(per effetto dei controlli sopra indicati) è pari alla data odierna a 689 soggetti, altri 9 sono risultati positivi al IGG (presunta infezione avuta),oggi il dipartimento ha verificato le segnalazioni pervenute ed è emerso che un rilevante numero di persone ha inviato mail ripetute e si è segnalato nel contempo anche telefonicamente su questi sono stati effettuati ad oggi 320 test sierologici:

92 test Campobasso,69 test Isernia e 79 Termoli.