Covid 19, il virus in Italia arretra ma Molise in testa alla percentuale dei contagi: si rischia di perdere il treno della riapertura

É sempre Campobasso con 131 casi attivi ( tra cui 90 della comunità rom) la città che alza l'asticella dell' aumento percentuale dei contagi su tutta Italia. Insieme al Lazio siamo la Regione con il numero più alto di percentuale di incremento (1%) rispetto a ieri. Per tutto questo si rischia di perdere il treno della riapertura. Lo stanno decidendo in queste ore di confronti serrati tra Governo e Regioni. Un incremento che si poteva evitare soltanto vietando e controllando meglio i contatti nella comunità rom di Campobasso. Che ormai con i suoi 90 casi non solo rappresenta il 65% dei casi sulla città ma anche il 40% di quelli attivi su tutto il Molise.

Qualora venga perso il treno della riapertura si prevedono anche scontri sociali già visibili in rete.

Tutto mentre in Italia la situazione oggi va nettamente migliorando.

Ecco i dati:

#AttualmentePositivi: 72.070

#Deceduti: 31.610 (+242, +0,8%)

#DimessiGuariti: 120.205 (+4.917, +4,3%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 808 (-47, -5,5%)

#Tamponi: 2.875.680 (+68.176)

#Totale casi: 223.885 (+789, +0,4%)

#Regioni con la crescita percentuale più alta rispetto a ieri:

#Lazio +1%

#Molise +1%

#Liguria +0,7%

#ValledAosta +0,5%