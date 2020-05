Covid 19, assembramenti di giovani in via XXIV maggio a Campobasso: arriva la sanzione amministrativa della Polizia

Nell’ambito dei servizi di controllo disposti per la verifica del rispetto delle misure attinenti la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID – 19”, personale della Polizia di Stato – Squadra Volante è intervenuto in Via XXIV maggio a Campobasso, nelle immediate adiacenze dell’ingresso del parco giochi, a seguito di una segnalazione di un assembramento di persone.

Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato la presenza di un gruppo di 10 giovani che si intrattenevano stando a stretto contatto tra loro e che, alla vista della pattuglia, hanno cercato di allontanarsi repentinamente. A causa dell’assembramento, ai soggetti coinvolti è stata contestata l’infrazione amministrativa prevista dall’art. 4/1° del decreto legge nr. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19pertanto.