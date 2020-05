Covid 19, i dati Asrem: un rom positivo a Termoli e uno di Guglionesi: cluster Campobasso 90 casi, 216 attivi e 411 totali

Un sabato di lavoro febbrile per Asrem che ha processato nella sola giornata di oggi 451 tamponi. I risultati sono a luci ed ombre. Ci sono due nuovi positivi: un rom di Termoli e un residente di Guglionesi.

Il primo caso del rom di Termoli, stando a quanto dichiarato dal Dg Asrem Oreste Florenzano, é riconducibile a un cluster noto della città.

Tra le notizie negative ci sono altri tre ricoveri in malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. Si tratta di due persone del cluster rom della città e uno di Termoli. In totale i ricoverati in ospedale sono 13: due in terapia intensiva e 11 in malattie infettive.

Ci sono anche buone notizie e riguardano i guariti: sono 10 persone. Si tratta di due di Campobasso, uno di Poggio Sannita, uno di Montenero di Bisaccia, uno di Campolieto, 4 di Termoli e 1 di Venafro. I guariti totali sono saliti a 152

Nessun nuovo rom del cluster di Campobasso che resta fermo a 90 unità. Il virus oggi quindi inizia a regredire.

Su 10892 tamponi processati, 10481 sono negativi e 411 positivi. Il dato generale porta un aumento di due persone. Mentre il numero di casi attivi scende a 216, dai 223 di ieri.

I positivi totali isolati sono 224 di cui 203 asintomatici a domicilio e 21 dimessi dall' ospedale. I morti sono 22.