Covid 19, in Italia il virus continua ad arretrare: Molise medaglia d' argento per percentuale aumento dei contagi

Sono sempre i 129 casi di Campobasso tra cui 90 rom a tenere alti in numeri in città e nella regione che conta 216 casi attivi. R0 è ancora alto e siamo medaglia d' argento dopo la new entry Abruzzo ( grazie anche ai casi di Vasto e Pescara) per l'aumento del numero dei contagi.

Ma cosa accade in Italia? Il virus continua ad arretrare.

#AttualmentePositivi: 70.187

#Deceduti: 31.763 (+153, +0,5%)

#DimessiGuariti: 122.810 (+2.605, +2,2%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 775 (-33, -4,1%)

#Tamponi: 2.944.859 (+69.179)

#TotaleCasi: 224.760 (+875, +0,4%)

#Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri:

#Abruzzo +1,0%

#Molise +0,7%

#Calabria +0,6%

#Liguria +0,6%

#Lombardia +0,5%