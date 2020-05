Covid 19, la città di Campobasso ha voglia di ripartire

Campobasso, ore 6: lungo le strade diversi runner, alcuni in coppia e a distanza di sicurezza, altri in solitaria. Dalla zona industriale, alle strade del centro, se ne incontrano più del solito. L'avvio della Fase 2 con meno restrizioni e maggiore libertà di circolazione, è stata accolta positivamente e con un senso di 'liberazione'. Una data importante il 18 maggio che segna la ripartenza delle attività commerciali e di quelle dei servizi alla persona. Vetrine tirate a lucido e serrande alzate con i primi clienti che già di primo mattino non hanno voluto rinunciare al tradizionale appuntamento con il caffè al bar.

Volti più distesi anche tra gli operatori del settore che guardano con più fiducia al futuro. "Il primo cliente è arrivato intorno alle 7.30" - riferisce all'ANSA Nicola Ranallo del bar 'Al Centrale' di Corso Vittorio Emanuele. "Sono ottimista per natura - aggiunge - anche se credo che per una valutazione più approfondita bisognerà attendere i prossimi 7-10 giorni. Tra la gente c'è voglia di uscire e socializzare". (ANSA).