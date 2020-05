Borse di studio 2019- 2020, ecco come richiederle al Comune di Agnone

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 94 del 11/03/2020, ha approvato i criteri e le

modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’ A.S. 2019/2020 a favore degli studenti

iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione,

finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai

beni e servizi di natura culturale, che saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione, mediante il

sistema dei bonifici domiciliati.

Nella succitata delibera viene stabilito inoltre:

• Che il valore massimo di ciascuna borsa di studio sarà di € 200,00;

• Di fissare nell’importo di € 10.632,94 il valore massimo dell’I.S.E.E. familiare previsto per

l’ammissione al beneficio in capo a ciascun studente, in analogia con l’importo richiesto per

l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo;

• Di stabilire che il beneficio in parola si attiva a domanda, da formalizzare presso il Comune

di residenza, da parte di chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, o dell’alunno

stesso se maggiorenne.

Per il ritiro della modulistica necessaria e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà

rivolgere presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Agnone, aperto martedì – mercoledì e

venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,00, e lunedì e giovedì dalle ore 15,45 alle ore 18,15 tel.

0865/723216, o consultare il sito istituzionale del Comune www.comune.agnone.is.it

Si precisa che la domanda, corredata di attestazione ISEE in corso di validità, della copia del

documento di identità e del codice fiscale dell’alunno, deve essere presentata presso l’Ufficio

Protocollo del Comune di Agnone, anche a mezzo PEC all’indirizzo mail

comune.agnone@lagalmail.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,30 DEL 30 GIUGNO 2020.