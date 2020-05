Covid 19, i zero nuovi casi in Molise ci lasciano fuori dalla top ten dell' aumento dei contagi

I zero nuovi casi nel Molise, unica regione oggi a far registrare questo numero, fanno ovviamente uscire il Molise dalle regioni con il maggior numero percentuale di contagi. La città che ha ancora il maggio numero di casi attivi resta Campobasso che ne conta 122 su 106. Tranne Termoli con 16 casi, anche Belmonte del Sannio e Cercemaggiore ( ex focolai delle case di riposo) hanno 9 casi attivi. Agnone, comune protagonista del mega trasferimento di anziani all'ospedale di Venafro conta oggi 4 casi. Gli altri paesi tutti con numeri a una cifra. Covid free ormai Montenero di Bisaccia, primo comune ad avere casi a marzo. Risultati positivi che tuttavia non hanno ancora permesso ai guariti ( 174) di superare il numero dei positivi ( 206).

Ma come va in Italia? Ecco i dati salienti.

#AttualmentePositivi: 65.129

#Deceduti: 32.169 (+162, +0,5%)

#DimessiGuariti: 129.401 (+2.075, +1,6%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 716 (-33, -4,4%)

#Tamponi: 3.104.524 (+63.158)

#Totale casi: 226.699 (+813, +0,4%)

#Regioni con la crescita percentuale più alta rispetto a ieri:

#Liguria: +0,7%

#Lombardia: +0,5%

#Piemonte: + 0,4%

#Lazio: +0,3%