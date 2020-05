Covid 19, un nuovo caso a Campobasso tra i rientrati da altre regioni: due guarigioni a Poggio Sannita e Carovilli: 199 attivi e 423 totali

La situazione Covid 19 sembra essersi stabilizzata in Molise. Su 329 nuovi tamponi eseguiti un caso positivo e riguarda un residente di Campobasso arrivato da fuori Regione. La persona era risultata positiva al test sierologico. Ci sono da oggi nei dati anche i 434 tamponi di controllo effettuati sui cittadini. Ci sono anche 8 guariti: 3 di Campobasso, 1 di Termoli, 1 di Toro, 1 di Isernia, 1 di Carovilli e 1 di Poggio Sannita.

Due persone dell'altomolise, di Poggio Sannita e Carovilli, sono anche state dimesse dal reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso.

In totale sono stati processati 12253 tamponi di cui 434 di controllo, 11396 negativi e 423 positivi. I casi attivi scendono a 199, la prima volta sotto i 200 da quando sono esplosi i cluster rom di Campobasso e Termoli. Il numero totale dei guariti sale a 182. I morti sono 22. Ufficialmente tra decessi e guarigioni ci sono 204 casi. 5 in più di quelli attuali che per la prima volta da inizio pandemia sono meno di quelli già risolti.

I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 9: 2 in terapia intensiva e 7 in malattie infettive.

210 i pazienti positivi isolati. 190 sono a domicilio senza essere mai stati ricoverati e 20 dimessi dagli ospedali.