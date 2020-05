Gam Bojano: la Regione convoca un tavolo di confronto per la soluzione della vertenza

Il 4 novembre prossimo scade la cassa integrazione per gli operai della Gam. Una situazione che non può rimanere bloccata così.

Per questo motivo la Regione Molise, dopo le numerose richieste dei sindacati, ha fissato un tavolo di confronto in via telematica. È previsto per sabato 23 maggio alle 9.30 alla presenza della Regione e dei sindacati richiedenti.

L'obiettivo è quello di trovare una soluzione immediata al problema. Per non trovarsi impreparati alla data del prossimo 4 novembre.