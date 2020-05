Covid 19, il Molise torna tra le Regioni verdi: R0 scende a 0,72

L'andamento degli ultimi giorni, con la curva dei contagi Covid-19 in calo, riporta il Molise tra le regioni in 'verde'. È quanto emerge dall'analisi 'CoVstat', l'indicatore di rischio contagio che analizza i dati della Protezione civile usando metodologie statistiche e scientifiche. L'indice R0 (numero di persone sane potenzialmente contagiate da un individuo infetto) è infatti sceso a 0,72. Lo scorso 14 maggio, a seguito di un cluster registrato nei giorni precedenti a Campobasso, l'indice R0 era schizzato a 1,57. In quel periodo il Molise era l'unica regione in controtendenza rispetto al dato nazionale che confermava una fase decrescente dei contagi. (ANSA).