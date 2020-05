Isernia: Il Maggiore Cristian Triggiani è il nuovo Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri

Dal 20 maggio 2020, il Maggiore Cristian Triggiani è il nuovo Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, proveniente da Bari, dove ricopriva l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri per l’Aereonautica Militare con compiti di Polizia Militare. In passato ha lavorato presso diverse Compagnie Carabinieri con incarichi di polizia giudiziaria ed in alcuni reparti speciali dediti alla ricerca di latitanti nell’Aspromonte. Divenuto pilota di elicottero, ha operato presso numerosi Nuclei Elicotteri sul territorio nazionale supportando i reparti territoriali ed integrando l’efficacia e la proiezione delle varie attività. È laureato in Scienze della Sicurezza interna ed esterna presso l’Università di Roma Tor Vergata.