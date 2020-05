Compagnia di Isernia. Controlli attività produttive, industriali e commerciali nell’ambito delle misure disposte per il contenimento e la gestione del COVID-19

I militari della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei programmati servizi disposti dalla Prefettura di Isernia, diretti a verificare il rispetto dei contenuti dei protocolli di sicurezza sottoscritti tra il Governo e le parti sociali negli ambienti di lavoro e nei cantieri, hanno eseguito i relativi controlli che nella maggior parte dei casi hanno permesso di accertare il rispetto delle norme in vigore. In particolare hanno potuto riscontrare il corretto stato di attuazione delle misure di contenimento e contrasto all’emergenza da COVID-19 all’interno delle aziende e l’ottemperanza delle prescrizioni impartite ai responsabili. Alle attività di verifica hanno concorso militari del NOE, NIL, Gruppo Carabinieri Forestale e personale dell’Ispettorato Territoriale del lavoro. Nel corso di tali servizi i Carabinieri di Cantalupo nel Sannio, hanno però riscontrato che il titolare di un esercizio commerciale di un comune limitrofo aveva impiegato un operaio per eseguire alcuni lavori di manutenzione, sprovvisto dei dispositivi di protezione individuale ed omettendo altresì di regolarizzare la relativa posizione lavorativa. Il prevenuto ne dovrà rispondere con una sanzione di importo complessivo di oltre 10.000 euro.

Isernia, 23.5.2020.