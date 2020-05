Amministrative di Agnone,ecco l' appello politico di Andrea Di Paolo: anche un operaio potrebbe fare il sindaco

Le voci sulla mia candidatura come capolista al comune di Agnone possono essere sicuramente veritiere se parte della comunita' lo vuole , riempire una lista di 12 nomi tanto per farla non appartiene al mio modo di interpretare il bene comune, oppure spartire caselle con partiti di burocrati ai fini di governare una comunita' e usarla per fini personali o per conto di gruppi e gruppeti di amici della finanza o del potente di turno , il cambiamento parte dalla nascita , dalla base la lista si fa se il sale di una comunita' si espone mi riferisco ai giovani , alle associazioni ,ai movimenti , agli artisti ,ai lavoratori , ai pendolari , ai commercianti e ai seri professionisti a coloro che non vogliono delegare ma fare in prima persona , non bisogna accontentarsi di un candidato a sindaco istituzionale per il grado che occupa nella societa' ,il primo cittadino deve essere semplicemente e con capacita' il portavoce delle esigenze e dello sviluppo di una comunita' che difenda a denti stretti i diritti di tutti e non si pieghi come un ramoscello al volere di altri , deve ascoltare le persone , essere solidale e soprattutto rispettare la storia e i sacrifici che sono gia' passati , con questa ricetta forse anche un operaio potrebbe fare il sindaco.

Andrea Di Paolo