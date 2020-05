Covid 19, due nuovi rom positivi a Campobasso: 95 totali, 166 casi attivi, 224 guariti e 434 totali

Su 174 tamponi processati nella giornata di oggi due nuovi positivi sono stati riscontrati e fanno parte entrambi del cluster rom di Campobasso che torna ad accendersi. Il cluster era da giorni fermo a 93 casi e ora sale a 95. Tredici casi per quello di Termoli e in totale sono 108.

Oltre alle notizie meno belle ci sono anche quelle sui guariti. Che oggi sono in totale 7: 3 di Campobasso, 1 di Riccia, 1 di Jelsi, 1 di Petacciato e 1 di Cercemaggiore.

Cambiano anche i pazienti all' interno del Cardarelli di Campobasso: 2 persone sono state ricoverate di cui un rom e una persona di cluster diverso. Altre 4 sono state dimesse. In totale i ricoverati sono 5: 2 in terapia intensiva e 3 in malattie infettive.

In totale i tamponi processati sono 13629 di cui 542 di controllo e 12653 negativi. 434 sono i casi positivi attuali e 166 gli attuali positivi. 183 sono gli asintomatici a domicilio di cui 161 mai ricoverati e 22 dimessi. I guariti sono 224 e i decessi 22.