Scuola al tempo del Covid 19, la proposta del coordinatore di Iv D'Ambrosio: ultimo giorno tutti insieme in un parco per quinta e terza media

In Molise, come in tutte le Regioni d' Italia ci sono ragazzi che concludono il ciclo di studi delle primarie e delle secondarie. Un momento che non può passare sotto silenzio a causa del Covid 19. Per questo il coordinatore provinciale di Campobasso di Italia Viva Donato D'Ambrosio ha indirizzato una proposta al presidente Anci Molise Pompilio Sciulli.

Si tratta di permettere di far svolgere in un grande parco, da individuare in ogni comune del territorio, l' ultimo giorno di scuola delle classi quinta e terza media.

" Si tratta di un momento della crescita dei bambini che non è rinviabile- ha dichiarato Donato D'Ambrosio- una classe alla volta, con alunni distanziati da hula hoop, come avverrà nel Comune di San Lazzaro Savena, per volontà della sindaca Isabella Conti, dovrà arrivare in questo parco per dare modo ai bambini di incontrarsi per l' ultima volta in totale sicurezza, prima di intraprendere un nuovo percorso di studi. In Molise è possibile, abbiamo tanti spazi verdi. Non permettiamo che il virus si prenda per sempre un pezzo della vita dei nostri bambini. Permettiamo loro di salutarsi in sicurezza un' ultima volta prima di intraprendere, a settembre prossimo, un nuovo percorso di vita e di studi".