Rinviata a giugno la disinfestazione adulticida di Campobasso

L’Amministrazione comunale, tramite la struttura dell’assessorato all’Ambiente, comunica che la disinfestazione adulticida originariamente prevista in città per questo fine settimana è rinviata al mese di giugno a causa delle attuali condizioni meteo che ne potrebbero compromettere l’efficacia.

L’assessore Cretella ha inoltre fatto sapere che, invece, verrà intensificata l’attività di disinfestazione larvale che agirà in modo meno impattante ma che, per la stagione in corso, è da ritenersi quella più opportuna.