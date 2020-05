Agnone:Avviso assegnazione di borse di studio in favore degli studenti anno scolatico 2019/2020

Presso albo pretorio comune di Agnone è presente un avviso pubblico per l'assegnazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti alla scuola superiore di secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020. All'interno dell'avviso sono elencati tutti i requisiti richiesti per presentare la domanda.

AVVISO - Borse di Studio Anno Scolatico 2019/2020

Pubblicata il 18/05/2020