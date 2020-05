Comune di Campobasso, l' amministrazione sensibilizza sul rispetto delle regole

Sabato 30 maggio, alle ore 10.00, sotto i portici, nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso, si terrà la conferenza stampa all’aperto per la presentazione della campagna di informazione e sensibilizzazione pensata per far riflettere tutti, non solo i ragazzi, sull’importanza che riveste il rispetto delle regole nel prevenire la diffusione del Covid-19, regole che vanno osservate anche e soprattutto nelle situazioni di svago.

La campagna, che verrà condotta principalmente nei luoghi e nelle strade frequentate dai giovani nel fine settimana, è promossa dagli assessorati delle Politiche Sociali e delle Attività Produttive.

Saranno presenti alla conferenza stampa, insieme ai volontari coinvolti nell’iniziativa, l’assessore Luca Praitano, l’assessore Paola Felice, il presidente della commissione Politiche Sociali, Rosanna Coccagno, e il presidente della commissione Attività Produttive, Margherita Gravina.