Viaggi aerei annullati, Occhionero ( Iv) alla ministra De Micheli: il viaggiatore possa scegliere tra il rimborso in denaro e il voucher

" La ministra dei Trasporti De Micheli intervenga per sanare la norma del Decreto Cura Italia sui rimborsi per i viaggi annullati che si è rivelata un vero danno per i consumatori, in contrasto con le norme Ue. I passeggeri devono poter scegliere tra voucher e rimborsi in denaro, lo hanno detto chiaramente sia l’Antitrust che la Commissione Europea".

Lo ha dichiarato la deputata Giuseppina Occhionero che ha aggiunto : "Il Cura Italia, invece, ha permesso alle aziende di dare esclusivamente il voucher, in violazione alla normativa europea. E ora al danno si è aggiunta la beffa: anche compagnie come Alitalia e Easyjet, che inizialmente riconoscevano i rimborsi in denaro, si sono adeguate alla norma del Governo italiano e hanno deciso di riconoscere esclusivamente voucher sostituitivi dei viaggi annullati.

E’ necessario correggere la norma con un emendamento da inserire in uno dei decreti all’esame del Parlamento, mi auguro che anche gli altri partiti di maggioranza riconoscano l’importanza di intervenire".