Carmela dopo 60 giorni torna a casa guarita, tanta gioia dopo la paura per il trasferimento avvenuto di notte

Carmela è tornata a Agnone, a casa sua, accolta con tanta emozione e felicità dalle figlie Serenella e Patrizia. Carmela Mastronardi 76 anni di Agnone è stata una delle tredici protagoniste del cluster di Covid 19 di Agnone presso la casa di riposo La Tavola Osca. Un cluster che suscitò molto clamore perchè gli anziani tutti positivi dai tamponi processati,furono trasferiti in gruppo con l'intervento della Croce Rossa, la protezione civile, le forze dell'ordine e i sanitari. Il trasferimento fu effettuato intorno alle 21 e la colonna delle ambulanze scortate si diressero verso il centro Covid di Venafro. L'apprensione per i nostri anziani e la commozione fu tanta nel vedere quella triste colonna che portava via quello che una comunità ha di più prezioso, le proprie radici. I tredici anziani sono guariti in gran parte e stanno tornando a Agnone. Per alcuni di loro, le famiglie e la comunità agnonese e di Belmonte del Sannio, hanno provato un grande dolore perchè non ce l'hanno fatta e hanno lasciato un gran vuoto. Ma la gioia per i nostri anziani che stanno bene è tanta.

Carmela era emozionata di trovarsi dopo ben 60 giorni di lontananza, tra le mura a lei familiari, circondata dall'affetto delle figlie. Nella breve conversazione con noi è stata lucida, orientata e a tratti, il ricordo di quella orribile notte in cui furono trasferiti, affiorava dalle sue parole e dalle sue lacrime. Ci teneva molto a ringraziare il personale medico e non medico del SS Rosario di Venafro,attenti, professionali e "Siamo stati circondati da tanto affetto", ripeteva spesso Carmela. Tutta la comunità agnonese le da il bentornato e l'augurio per un futuro sereno e di salute.

Bentornata Carmela da Altomolise.net