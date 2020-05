Rotary club di Agnone dona un pulsossimetro alla casa di riposo di Capracotta. I ringraziamenti del sindaco Paglione

ll Rotary club di Agnone oggi ha donato alla nostra casa riposo un Pulsossimetro per misurare il grado di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Un gesto pieno di significato che da l'idea di quanto sia forte la solidarietà all'interno della comunità altomolisana. Un grazie di cuore al dott. Pietro Pescetelli e a Barbara De Cola per la generosità dimostrata e per la vicinanza ai nostri anziani.

Candido Paglione