Avviso ai fedeli: La festa civile e religiosa di Santa Lucia al Verrino del 7 giugno, non ci sarà

AVVISO A TUTTI I FEDELI DI AGNONE, POGGIO SANNITA, CASTELVERRINO, BELMONTE, VILLACANALE, CAPRACOTTA: LA FESTA ANCHE RELIGIOSA DI SANTA LUCIA AL VERRINO IL 7 GIUGNO NON CI SARÀ.

Carissimi, come comunicato dal Parroco, Don Leonardo Sacco, d'intesa con il Vescovo, onde evitare qualunque tipo di assembramento ingestibile in loco, la Festa anche religiosa di Santa Lucia al Verrino NON CI SARÀ, NESSUNA MESSA È PREVISTA. Si invita cordialmente a non recarsi sul posto, in quanto anche l'accesso in chiesa è limitato. Di seguito il comunicato del Parroco:

OGGETTO: Avviso riguardo la festa devozionale di S. Lucia al Verrino per l'anno 2020

A seguito delle norme ministeriali e delle indicazioni della cuna vescovile di Trivento riguardo il contenimento del contagio da coronavirus (Covid-19), e dopo aver sentito il parere delle autorità civili e del nostro Vescovo comunico quanto segue:

La festa di S. Lucia al Verrino per l'anno 2020 si svolgerà nella seguente modalità:

1. Considerata l'esigua disponibilità di volontari disponibili e la conseguente impossibilità di gestire il flusso dei pellegrini che ogni anno affolla la chiesa di S. Lucia al Verrino, non si svolgerà nessuna celebrazione Eucaristica e nessuna processione.

2. La chiesa di S. Lucia al Vetrino sarà aperta per la preghiera personale delle ore 7,00 alle ore 18,00 di domenica 7 Giugno.

3. I pellegrini che desiderano ascoltare la S. Messa sono invitati a farlo nelle loro parrocchie di appartenenza, e possono far visita alla chiesa negli orari al punto n. 2.

4. Gli ingressi nella suddetta chiesa saranno regolati da volontari in modo tale da non far sostare contemporaneamente più di 5 persone all'interno della chiesa.

5. I pellegrini potranno entrare in chiesa solo se muniti di mascherina e solo dopo che i volontari avranno provveduto a porre sulle loro mani apposito gel igienizzante. Tale gel sarà apposto anche in presenza di guanti.

1

6. All'interno della Chiesa non sarà possibile sedersi sui banchi ed è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1,5m rispettando le indicazioni dei volontari presend. Non è possibile toccare la statua della santa.

7. Il sacerdote sarà a disposizione dei fedeli per le confessioni, le benedizioni, e per colloqui spirituali dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00. Ogni colloquio si dovrà svolgere con mascherina e alla distanza di almeno 1 ,5m.

8. Non sarà possibile ricevere la benedizione con l'olio benedetto, ma chi vuole può



portare con se dell'olio da casa chiuso in piccole boccette che il sacerdote benedirà e il pellegnno potrà riportare a casa facendo attenzione a non aprirle ne in chiesa ne fuori da essa. Gli orari in cui è garantita la presenza del sacerdote sono quelli al punto n. 7.

9. Eventuali offerte potranno essere lasciate nelle apposite cassette poste in chiesa.

Si chiede ai Rev.di confratelli delle parrocchie della forania di Agnone, e delle parrocchie da cui tradizionalmente affluiscono i fedeli, di rendere noto questo avviso, e si ringrazia per la collaborazione.

Castelverrino, lì 20 Maggio 2020 — Festa di San Bernardino da Siena

Il Vicario Foraneo

Don Francesco Martino