Fase 3 e ambulatori riaperti, Florenzano: “Le donne e gli uomini dell’Asrem daranno il massimo anche in questa nuova fase”

“Da domani (3 giugno) inizierà ufficialmente la Fase 3 anche per Asrem. Fase 3 che significa

riapertura a pieno regime degli ambulatori, preceduta da una lunga preparazione nella quale

abbiamo ripensato l’ospedale Cardarelli, abbiamo ridisegnato i presidi sanitari della regione,

abbiamo riprogettato percorsi, definito protocolli diversi. Abbiamo ufficialmente aperto gli

ambulatori il 1 giugno per verificarne la tenuta, per comprendere quali potessero essere le criticità,

così da intervenire il prima possibile.

Come per ogni nuovo inizio, potevano esserci nuovi inconvenienti. Questa pre-apertura più soft ci

ha permesso di individuarli e di lavorare da subito per contenere al minimo i disagi per i cittadini.

Anche per loro è un nuovo modo di riprendere le cure differibili. Le hanno sospese in un momento

in cui i protocolli erano diversi, le stanno ricominciando adesso con modalità del tutto cambiate. Un

periodo di transizione e di adeguamento è necessario per tutti. Per gli operatori sanitari, per i

pazienti. E per gli utenti in generale.

Faccio appello a tutti i molisani, chiedendo attenzione e senso di responsabilità, perché ripresa non

vuol dire tornare al passato come ce lo ricordiamo. Significa un nuovo approccio da parte di tutti

alle cure, alle prestazioni di ambulatorio, alla gestione del prima e del dopo. Asrem lavorerà

incessantemente per adeguarsi alle esigenze dei cittadini, per ridurre all’osso i problemi, per

risolvere le criticità che piano piano emergeranno con i nuovi protocolli.

Vorrei cogliere l’occasione anche per ricordare a tutti che le donne e gli uomini dell’Asrem non

hanno smesso un secondo di lavorare per tutti noi, che sia Fase 3 o Fase 1. Hanno vissuto il periodo

dell’emergenza serrando le fila e operando senza risparmiarsi un secondo. Denti stretti e tanto

cuore. Tutti insieme siamo passati dalla fase dell’emergenza a quella delle riaperture senza smettere

un attimo di lavorare, concentrati ogni secondo a prestare cure e contenere il contagio.

A loro, alle donne e agli uomini dell’Asrem, va il mio ringraziamento più forte. Sono stati eroi nella

fase dell’emergenza, continuano ad esserlo ora, mentre stanno dando ancora il massimo,

contribuendo al riassetto degli ospedali, degli ambulatori e della diversa quotidianità che ci attende,

a partire da oggi.