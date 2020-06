Scuola, l' onorevole Giuseppina Occhionero presenta due ordini del giorno per i docenti precari e di sostegno

L' onorevole Giuseppina Occhionero di Italia Viva ha presentato due ordini del giorno in materia di scuola. Li ha annunciati in un post Facebook che riguarda i lavori alla Camera sul tema.

" Aggiornamento dall'aula- si legge nella nota- stiamo discutendo delle misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato. Ho presentato 2 odg:

1) per consentire che i docenti dei corsi di istruzione e formazione professionale, penalizzati a causa di formulazioni lessicali equivoche dello stesso decreto legge, avendo maturato 36 mesi di servizio in percorsi IeFP o misti possano maturare il diritto all'abilitazione e alla stabilizzazione. Grazie al Governo per essersi impegnato a riconoscere l'equiparazione degli insegnanti di IeFP, paritarie e statali.

2) insieme ai colleghi Cosimo Ferri e Davide Bendinelli per chiedere al Governo di riconoscere agli insegnanti di sostegno che hanno svolto, anche non continuativamente, negli ultimi 10 anni, almeno 3 anni di servizio di sostegno nella scuola secondaria, la possibilità di accedere ai corsi abilitanti per l'insegnamento di sostegno evitando la prova preselettiva. Non sarebbe stato giusto creare distinzione tra scuola secondaria di 1 e di 2 grado. Grazie al Governo per aver accolto anche questo odg.

Andiamo avanti".