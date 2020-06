Sanità, Greco: ci impediscono di ispezionare gli ospedali ma poi rafforzano le misure di sicurezza

Provano ad impedire i nostri sopralluoghi negli ospedali molisani, ma

poi grazie alle nostre segnalazioni potenziano la sicurezza di cittadini

e operatori.

Da giorni, insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle sto effettuando

una serie di sopralluoghi nelle strutture ospedaliere, durante il quale

abbiamo riscontrato diverse criticità: carenza sui percorsi Covid,

sulle misure di sicurezza, sui dispositivi di protezione, oltre al

blocco dell’attività ordinaria ripresa solo due giorni fa. In questi

tre mesi, infatti, l'Asrem ha dimenticato le fondamentali e innumerevoli

cure per le patologie non riconducibili al Coronavirus. E,

contrariamente a quanto raccomandato dal ministro della Salute

all’inizio dell’emergenza, l'azienda sanitaria molisana ha deciso di

realizzare un percorso misto per curare pazienti Covid e non Covid

all'interno dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Una decisione che non è piaciuta a noi, ma soprattutto a tanti medici,

infermieri ed operatori sanitari. La scelta ha infatti creato non pochi

problemi, ad esempio quello relativo al Reparto di Rianimazione,

disponibile solo per i pazienti Covid, un'assurdità che il MoVimento 5

Stelle ha denunciato sin dal primo momento. Ma, come detto, durante i

nostri sopralluoghi abbiamo verificato tante altre criticità.

All’interno degli ospedali, ad esempio, mancava la chiara indicazione

dei percorsi, mancavano le colonnine per la disinfezione, ovvero il gel

per sanificare le mani, mancava qualsiasi controllo all'ingresso, in

pratica tranne che al San Timoteo di Termoli, non veniva effettuato

nessun pre-triage. A quanto pare dopo aver sollevato il caso, le cose

sono decisamente cambiate, come visto al Veneziale di Isernia e come

ammesso dallo stesso direttore Asrem, Oreste Florenzano, che ha

annunciato il potenziamento della sicurezza negli ospedali pubblici. Ne

prendiamo atto con soddisfazione perché se l'attività ordinaria è in

ripresa con un certo grado di sicurezza è anche grazie alle nostre

segnalazioni.

Tuttavia proseguiremo con i nostri sopralluoghi per segnalare ad Asrem

ulteriori inosservanze. Questo, nonostante il fatto che proprio il dg

Florenzano e la direttrice sanitaria Scafarto, nei giorni scorsi,

tramite apposita missiva ufficiale, ci abbiano intimato di non

effettuare visite ispettive nelle strutture pubbliche. A detta dei

vertici Asrem, la nostra presenza distoglierebbe gli operatori sanitari

dalle loro funzioni. Poche ore dopo, però, gli stessi vertici Asrem

hanno permesso al governatore Toma una conferenza stampa, con annesso

comizio politico, all’interno del ‘Cardarelli’ per presentare un

tomografo. Il tutto, alla presenza dello stato maggiore dell'Azienda,

del consulente economico Maurizio Tiberio e del sottosegretario,

Quintino Pallante. Quindi, da un lato Florenzano e Scafarto ci

'consigliano' di non esercitare la funzione di sindacato ispettivo che

spetta ad ogni Consigliere regionale, dall’altro il presidente della

Giunta può fare ciò che gli pare, finanche un comizio politico

all'interno di un ospedale, con tanto di claque al seguito, per

accusarci e definirci 'giacobini' solo perché denunciamo la triste

realtà dei fatti.

Ovviamente il tentativo di zittirci non ci fermerà. Qui si festeggia un

tomografo, il cui iter d'acquisto è cominciato tre anni fa, mentre la

nostra sanità pubblica va in pezzi e mentre da anni mancano finanche le

Tac, gli stessi strumenti che consentono ai privati convenzionati di

fare milioni di euro.

Questo è il livello: mentre la sanità pubblica viene smembrata pezzo

per pezzo, a causa di una gestione dissennata, Toma e i vertici Asrem

col sorrisino sulle labbra presentano il tomografo: una goccia in un

mare di inefficienza.