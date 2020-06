Su 241 tamponi effettuati nessun nuovo positivo per l' ottavo giorno consecutivo. Ma c' è un passo avanti ed è un ed è un guarito di Campobasso.

In totale sono 16056 i tamponi processati: 735 di controllo, 14885 negativi, 436 positivi e 120 attuali. I guariti salgono a 274. I morti sono 23. Due i ricoveri in ospedale tutti in terapia intensiva. 137 i positivi isolati.