Ospedale di Larino e manifestazione di Campobasso: mercoledì conferenza stampa davanti al nosocomio frentano

Informiamo che il giorno mercoledi 10 Giugno 2020 l'aggregazione dei liberi cittadini per la difesa della sanita' pubblica svolgerà una confernza stampa presso l'area esterna dell'Ospedale Vietri di Larino alle ore 9 e 45 inerente la presentazione ufficiale della grande manifestazione di protesta che si terra' a Campobasso presso il consiglio regionale del Molise il 23 Giugno 2020 .

Siete invitati ad intervenire

Per l'aggregazione dei liberi cittadini in lotta per la sanità pubblica.

Dima Baldassarre , Emilio Izzo , Andrea Di Paolo , Enrica Sciullo.