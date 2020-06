Calcio: Occhionero, stop Serie A femminile sconfitta per tutti

"Lo stop definitivo al campionato di calcio della Serie A femminile rappresenta una brutta sconfitta per tutti, senza entrare nel merito della vicenda. E' certamente un'immagine che fa male vedere che il calcio maschile puo' riprendere, mentre per quello femminile non si sono trovate le condizioni per far tornare tutte le squadre in campo". Lo scrive su Facebook a deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Tutti ci siamo trovati ad esultare - prosegue Occhionero - per i successi della nazionale femminile, dispiace questa situazione, speriamo che possa permettere quella riforma e quelle tutele chieste a gran voce e da tempo dalle calciatrici".