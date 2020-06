Treni, cambiano gli orari di collegamento tra Campobasso e le altre stazioni

A decorrere da domenica prossima 14 giugno, col nuovo orario

ferroviario di Trenitalia, ci saranno molte variazioni sulle tratte

Campobasso-Roma e Campobasso-Napoli e ritorno per i lavori di

elettrificazione da Campobasso a Roccaravindola. Per la Capitale

opereranno autobus sostitutivi da Campobasso con cambio a Venafro,

Roccaravindola e prosecuzione per Roma con treni regionali, mentre al

ritorno i treni fermeranno a Venafro e Roccaravindola per proseguire

con gli autobus per Campobasso.



Sulla stessa tratta sono disponibili anche gli attuali collegamenti

con autobus da Campobasso a Benevento con le coincidenze per Roma e

ritorno con le Frecce Argento della Lecce-Bari-Roma.



Le stesse modalità sono previste per la Campobasso-Napoli e ritorno

con l’aggiunta della fermata di Vairano-Caianello a quelle di

Roccaravindola e Venafro. Come per Roma, così anche per Napoli sono

previsti collegamenti con autobus da Campobasso verso Benevento e

prosecuzione per Napoli con treni regionali. Si consiglia l’utenza di

visitare il sito di Trenitalia per ogni ulteriore informazione