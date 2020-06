Centro Covid a Larino, Facciolla annuncia su Facebook: consiglio monotematico il 15 giugno

"Questa mattina nel corso della seduta di Consiglio regionale abbiamo presentato una mozione ed una richiesta di Consiglio monotematico sull’ospedale Covid a Larino".

Lo ha annunciato in un post Facebook il consigliere regionale Vittorino Facciolla che aggiunge: " la richiesta è stata accolta ed il Consiglio monotematico si terrà il prossimo 15 giugno.

Siamo soddisfatti di questo importante risultato per due motivi: il primo è che da mesi (e siamo stati i primi) sosteniamo che realizzare l’ospedale Covid a Larino significa poter creare un importante centro interregionale per le malattie infettive che sarà sicuramente motore per l’economia del nostro territorio, il secondo motivo è che finalmente si torna a discutere in Consiglio regionale di temi fondamentali per tutti i cittadini molisani come quello della Sanità e si torna a farlo con una prospettiva programmatica e concreta".