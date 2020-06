Consiglio monotematico sul Vietri, i 5 stelle: é una proposta che parte dal basso

La proposta di un Consiglio monotematico sul Vietri di Larino come centro Covid, presentata come gruppo M5S questa mattina in Consiglio regionale, è una proposta partita dal basso. Ora sappiamo che lunedì prossimo, 15 giugno, il dibattito sarà incentrato esclusivamente su questo progetto che per noi resta una priorità, quindi non possiamo che esserne soddisfatti.

Riteniamo infatti fondamentale che il Molise possa contare su una struttura capace, tramite personale medico e infermieristico oltre che apposita strumentazione, di dedicarsi all’emergenza sanitaria. Una struttura, come quella di Larino, moderna, sicura e soprattutto pubblica anche se da troppo tempo sottovalutata e depauperata da una classe politica che, nonostante i nostri innumerevoli input, preferisce vivacchiare in uno stato confusionale senza precedenti. Il Molise ha bisogno di una seria programmazione sanitaria e l’ospedale Vietri può e deve essere riconosciuto quale struttura dedicata al Covid. Non lo chiede solo il MoVimento 5 Stelle, ma tantissimi molisani. La nostra richiesta di monotematico arriva infatti dopo un confronto con associazioni, cittadini, comitati e sindaci che invitiamo, tutti, a seguire i lavori del Consiglio regionale di lunedì prossimo.