Libero Serafini figlio della liberta' e della pace oggi 11 Giugno anniversario della sua morte Agnonese rivoluzionario di valori liberali e di democrazia ,contro le politiche dei realisti e di regime e' stato anche presidente della Municipalita' di Agnone , vista la sua esperienza di amministratore, fautore dell'adesione di Agnone alla repubblica napoletana , grande oratore , memorabili i suoi discorsi al popolo in localita' fontana rosa ( nel centro di Agnone dove appunto c'e' il monumento dedicato a lui) e li che fece innalzare gli alberi della liberta' che furono obbiettivo di distruzione da parte dei realisti locali , in seguito fu catturato ad Avellino ,i fedeli del Re gli proposero di graziarlo se avesse rinnegato il suo credo politico all' urlo di <<Viva il re>> , Libero Serafini con orgoglio anche vicino la morte ha gridato <<viva la liberta' >> fu impiccato l'11 Giugno 1799

.Oggi il suo ricordo si faccia vivo soprattutto nei giovani come esempio di concretezza e di grandi valori per il bene comune .Dobbiamo essere orgogliosi nella speranza che rinascano presto nella nostra coscienza collettiva gli alberi della liberta' per una reale rivoluzione morale e culturale. Andrea Di Paolo