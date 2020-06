Click day Mosem, Calenda: é una farsa, va abolito

" Da questa mattina ho ricevuto molte telefonate da commercianti e imprenditori riguardo all’impossibilità di accedere alla piattaforma Mosem per ottenere contributi a fondo perduto a seguito dell’emergenza Covid". Lo ha dichiarato la consigliera regionale Mena Calenda che aggiunge: "Non si può prendere in giro così i molisani… Sarebbe stato più giusto spalmare le somme a disposizione in modo da garantire ossigeno per tutti. Abbiamo, invece, scelto la strada più tortuosa, meno limpida e che estromette gran parte dei cittadini. Ma nei comuni dove ancora non arriva la fibra ottica come si fa? Purtroppo, anche in questo caso le nostre proposte non sono state prese in considerazione…Non ci resta che criticare".