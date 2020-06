Covid 19, negativo al doppio tampone l' ultimo paziente di terapia intensiva: rianimazione Covid free

La rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso è Covid free.

Lo annuncia in una breve nota il dirigente Asrem Oreste Florenzano. L' uomo continua ad essere ricoverato in ospedale per patologia No Covid ma risulta guarito dal Coronavirus. La persona è stata sottoposta al doppio tampone ed è risultato negativo.

È la seconda volta che la terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso si svuota dal Covid 19. Era già avvenuto prima del noto cluster rom che aggravò la situazione di Campobasso. Ora la strada per uscirne è visibile.