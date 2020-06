Covid 19, a Capracotta da lunedì 15 giugno riparte il mercato settimanale

Da lunedì prossimo 15 giugno ripartirà il mercato settimanale, dopo la chiusura forzata a causa dell’emergenza coronavirus. Per assicurare spazi sufficienti a garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini si è reso necessario spostarlo nella nuova area artigianale. Ci scusiamo per l’eventuale disagio dovuto alla distanza dal centro abitato, ma in questo modo possiamo far ripartire in sicurezza un servizio utile a tutta la comunità.