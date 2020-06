Covid 19,Torna il mercato settimanale a Carovilli

Quella di ieri, giovedì undici giugno, non è stata una mattinata qualunque. La piazza, ormai da mesi deserta e silenziosa, si è rianimata ed ha restituito ai carovillesi la vita di sempre: il mercato e quindi la spesa dal fruttivendolo, dal pescivendolo o dai padellari, un caffè al volo preso al bancone del bar, cornetto e cappuccino per una gustosa colazione in compagnia e perché no anche una birra fresca con gli amici di sempre

. Le bancarelle di ieri mattina, dunque, non sono state solo un mercato, ma anche e soprattutto l'emblema di un nuovo inizio, di una libertà persa di colpo e riconquistata a fatica con la consapevolezza che solo col senso di responsabilità dell'intera comunità potrà essere conservata a lungo. È stato bello tornare a godere dei piccoli piaceri della vita, ma alquanto strano restare a distanza e coi volti mascherati. Ed ancora, è stato difficile rinunciare ad abbracci e strette di mano, quando però, all'improvviso è comparsa una chitarra la voglia di cantare ha unito i presenti. Le abitudini carovillesi son tornate e con esse una sorta di serenità che fa ben sperare. Attendiamo l'estate con l'augurio che presto ci abbracceremo più forte di prima.