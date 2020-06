Covid 19, il Cardarelli si svuota: nessun positivo ricoverato. I casi attivi scendono a 97, record di guariti

Giornata di significativo arretramento del virus in Molise. Ma soprattutto la buona notizia è che ad oggi non ci sono più ricoverati in ospedale per Covid 19.

Il paziente guarito di Portocannone é stato trasferito in un reparto di terapia intensiva no Covid per altre patologie. Stessa cosa per un Rom di Campobasso era era in malattie infettive, passa in un reparto no Covid.

In totale sono 0 i casi positivi e 22 guariti: 21 del cluster Rom di Campobasso e 1 del cluster di Cercemaggiore.

In totale sono 17630 i tamponi processati. Di questi 865 sono di controllo, 16326 negativi e 439 positivi.

La bella notizia sta nei casi attivi che sono 97. La prima volta sotto i 100 da quando si è avuto il picco di contagio. I guariti salgono a 307, i morti sono 23 e i pazienti positivi isolati scendono a 109. 165 le persone in quarantena.