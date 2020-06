Parco Vazzieri, il sindaco Gravina incontra cittadini e comitati

"Questa mattina, presso il Parco della Musica a Vazzieri, ho incontrato una rappresentanza di cittadini residenti nella zona per ascoltare le loro segnalazioni sulla situazioni e le problematiche del parco".

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gravina che ha aggiunto: "Un parco è fatto per essere vissuto, ma nel rispetto delle esigenze di tutti. Il bene comune va tutelato anche con il buonsenso e la propositività, concertando soluzioni che mettano insieme amministrazione e cittadini dei vari quartieri.

Importante, in questo senso, è l'ascolto delle esigenze dei residenti dei diversi luoghi della città, ognuno con le sue identità.

Per questo, come amministrazione, dalla prossima settimana, inizieremo un tour dei quartieri con un calendario di incontri ed appuntamenti in varie zone della città che renderemo pubblico nei prossimi giorni.

I residenti della zona intorno al parco, hanno mostrato un'intenzione concreta di affiancare l'amministrazione nella gestione concordata di un parco che è intenzione di tutti far restare pubblico, magari anche attraverso la creazione di un'associazione.

Intanto, incontreremo a breve nuovamente i rappresentanti per strutturare un percorso comune sulla cura e la gestione del parco".