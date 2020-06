Seduta monotematica sul Covid 19, ecco l' ordine del giorno

Il Presidente Salvatore Micone, viste le note con le quali alcuni Consiglieri hanno richiesto di tenere una

seduta monotematica del Consiglio regionale per discutere del Centro Covid e dell’organizzazione della

rete ospedaliere in relazione alla gestione dell’emergenza Coronavirus, ha convocato per lunedi 15

giugno alle ore 9:00 una seduta dell’Assemblea Legislativa per trattare esclusivamente tali argomenti.

In particolare l’Assise consiliare, i cui lavori potranno essere seguiti dal pubblico in diretta streaming sul

sito istituzionale consiglio.regione.molise.it, sarà chiamata ad esaminare i seguenti punti iscritti all’ordine

del giorno:

N. 1 (Rg. n. 794) Prot. n. 3568/2020 del 09/06/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Facciolla, Fanelli, Iorio, Calenda e Romagnuolo, ad oggetto "Centro

covid e centro malattie infettive interregionale ospedale di Larino";

N. 2 (Rg. n. 796) Prot. n. 3567/2020 del 09/06/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto

"Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera in Molise per emergenza

covid-19".