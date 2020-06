Incidente sul lavoro nucleo industriale di Pozzilli. SOA:Una vita spezzata e l'ipocrisia della sicurezza sul lavoro

Una vita spezzata e l'ipocrisia della sicurezza sul lavoro, intanto muore un giovane in una fabbrica di Pozzilli per produrre plastica.Stessa storia e solita ipocrisia da parte di istituzioni , sindacati e gruppetti politici che tirano fuori la lacrimuccia quando oltretutto è un giovane a morire e come da programma ci si sciacqua la bocca sulla sicurezza , quella che non ci sarà mai se si continuano a mettere i numeri prima della vita e a tagliare i diritti per un pezzo di pane amaro , il lavoro già non c'è per egoismo e clientelismo e quando c'è ti fanno fare di tutto ,turni massacranti e spesso pagati con quattro soldi . La nostra reale solidarietà va alla famiglia del giovane operaio Domenico di soli 23 anni che ha perso la vita ieri sera per produrre plastica e ai suoi colleghi di Pozzilli ,li invitiamo a non arrendersi e a portare dignitosamente la verità per non farlo morire una seconda volta .

Per SOA

Sindacato di Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo