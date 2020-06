Consiglio regionale e centro Covid a Larino: Giustini presenta il progetto

Colpo di scena nel consiglio regionale monotematico sul Vietri di Larino. Ne parla il consigliere del PD Vittorino Facciolla che discute di quanto ha progettato il Commissario Angelo Giustini.

" L' ipotizzato IRCCS per malattie infettive e diffusive si pone in rete con l' istituto di malattie Infettive Spallanzani di Roma, Sacco di Milano e Cotugno di Napoli".

Il progetto di fattibilità che dovrà essere inoltrato al Ministero della salute così come richiesto nella circolare del 29 maggio è pronto.

La relazione a firma del commissario è stata trasmessa per conoscenza al Governatore e al consiglio regionale che oggi è chiamato ad esprimersi con un atto di indirizzo chiaro.

La relazione di Giustini, oltre a ribadire gli elementi per i quali si ritiene che l'ospedale di Larino possegga i requisiti per diventare centro Covid Hospital regionale e interregionale, specifica che il centro si deve aggiungere alle 52 strutture pubbliche e private esistenti in materia sul territorio nazionale.